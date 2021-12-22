Названы 20 лучших компаний по вывозу отходов в России: Подмосковье лидирует

Российский экологический оператор представил рейтинг региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В него вошли 20 регоператоров, а первые строчки заняли компании Московской и Брянской областей. «Зеленый рейтинг» будет публиковаться ежегодно.

«Рейтинг даёт возможность оценить вклад региональных операторов в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения

с ТКО в России. Чтобы его составить, мы отобрали критерии, провели статистическую оценку. Плюс, наши специалисты постоянно мониторят деятельность регоператоров, собирают данные и анализируют ситуацию ежедневно. Была проделана большая работа, и мы рады представить лидеров отрасли. Поздравляю! В то же время хочется, чтобы остальные не только стремились занять высокие позиции, но главное развивали отрасль на благо нашей страны и ее жителей. Надеемся, в какой-то момент мы придём к тому, что все компании смогут занять в этом рейтинге первое место. Составлять мы его будем ежегодно», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Лучшими регоператорами стали следующие компании (подробнее см. в прилагаемом документе):

1 ООО ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК ИНН: 5 047 166 554 Московская область 96,429

2 ООО «Хартия» ИНН: 7 703 770 101 Московская область 96,061

3 АО «Чистая планета» ИНН: 3 254 505 836 Брянская область 95,624

4 ЕМУП «Спецавтобаза» ИНН: 6 608 003 655 Свердловская область 95,55

5 ООО САХ ИНН: 1 841 023 336 Удмуртская Республика 95,538

6 АО «ЭкоПром-Липецк» ИНН: 4 825 037 859 Липецкая область 95,06

7 ООО ГРИНТА ИНН: 1 650 326 509 Республика Татарстан 94,59

8 АО «Ситиматик — Нижний Новгород» ИНН: 5 260 278 039 Нижегородская область 94,365

9 ООО «РостТех» ИНН: 2 465 240 182 Красноярский край 94,213

10 ООО «Экология Т» ИНН: 269 032 418 Республика Башкортостан 93,458

11 ООО УБО ИНН: 5 837 044 683 Пензенская область 93,402

12 ООО «ТБО «Экосервис» ИНН: 6 684 021 751 Свердловская область 92,93

13 ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно- Республика Татарстан коммунального хозяйства» ИНН: 1 660 274 803

92,902

14 ООО КОМПАНИЯ РИФЕЙ ИНН: 7 204 189 710 Свердловская область 92,801

15 ООО «Ситиматик-Волгоград» ИНН: 3 426 013 572 Волгоградская область 92,628

16 АО «Мусороуборочная компания» ИНН: 2 308 131 994 Краснодарский край 92,594

17 ООО «Экологические Технологии» (ООО «ЭкоТек») ИНН: 4 217 127 183 Кемеровская область — Кузбасс 92,496

18 ООО «МСК-НТ» ИНН: 7 734 699 480 Московская область 92,493

19 ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» ИНН: 1 001 291 523 Республика Карелия

92,404

20 ООО ЖКХ ИНН: 2 630 040 574 Ставропольский край 92,374

Критерии оценки регоператоров были таковыми: собираемость платежей, работа с волонтерскими движениями, проведение просветительских акций, посвященных осознанному потреблению, уровень удовлетворенности населения качеством

оказания услуги по обращению с ТКО, охват населения платежами за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Зеленый рейтинг составлялся на базе статистических показателей и результатов

социологического опроса. Рейтинг включает в себя как статистические показатели, так и результаты социологического опроса граждан. Такой подход позволяет проанализировать цифровые данные, а также оценить уровень социального настроения и восприятия происходящих изменений в сфере обращения с ТКО. Специалисты РЭО проанализировали данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, сведения ФОИВ и РОИВ, региональных операторов, а также данные цифровой системы «РЭО Радар», анкету участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией), отчет по сообщениям в СМИ.

Собранные данные в результате социологического опроса характеризуют качество и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с ТКО, а также информированность и отношение граждан к реформе и происходящим изменениям. Телефонный опрос (CATI) проводился по специально разработанной выборке в ноябре 2021 года. Опрос репрезентирует население каждого субъекта Российской Федерации в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность выборки — не более 3,4%.

Рейтинг позволит руководителям и практикам в органах государственной власти, бизнесе, общественных организациях реализовать и оценить эффективность мероприятий, направленных на развитие системы обращения с ТКО. Рейтинг публикуется по итогам 11 месяцев 2021 года и предназначен для публикации в открытых источниках. Лидеры ежегодного рейтинга будут отмечены «Зеленой премией».