Осадки в Москве составили 185% от месячной нормы

Столицу уже третий день заливают сильные дожди. За это время в городе выпало около 185% месячной нормы осадков. Но улучшения погоды пока не ожидается.

«По предварительным расчетам, за неполные трое суток в Москве выпало уже порядка 185% месячной нормы осадков, которая в мае насчитывает 51 миллиметр», — привел «Интерфакс» сообщение метеобюро Москвы.

Синоптики предупреждают, что в ночь на 1 июня в столице снова будет идти дождь. Местами будут ливни, а столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «360», что за два дня в Москве выпало более 140% месячных осадков. Такое обилие дождей он назвал уникальным и редчайшим. При этом он объяснил, что причиной такой погоды стали фронтальные разделы южного циклона.

Вильфанд пообещал, что днем 1 июня воздух прогреется до +11…+13 градусов. Во вторник, 2 июня, погода будет примерно такой же. В начале месяца будет облачно, изредка будет показываться солнце. Рассчитывать на потепление можно только к середине июня.