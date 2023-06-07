Экология 07 июня 2023, 10:05 175 тонн вторсырья из Петербурга выставили на электронные торги

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Оператор по вывозу отходов выставил на торги собранные у жителей Северной столицы макулатуру, тетрапак, черные металлы и пластик

Невский экологический оператор, который занимается вывозом ТКО в Санкт-Петербурге, присоединился к Электронной торговой площадке по купле-продаже вторсырья (ЭТП), созданной Российским экологическим оператором. Он выставил первые лоты вторсырья в объеме 175 тонн.

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«Еще один крупный игрок отрасли по обращению с отходами стал участником цифровой платформы, созданной РЭО. На торги вышел оператор Санкт-Петербурга — НЭО. Он выставил такие лоты, как макулатура (60 тонн), тетрапак (50 тонн), черные металлы (25 тонн) и пластик ПВД (40 тонн). Всего в Северо-Западном федеральном округе работает 15 региональных операторов. На новую систему обращения перешли все 11 субъектов СЗФО, Петербург осуществил переход в январе 2022 года», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Мы очень рады, что появляются такие эффективные инструменты, которые позволяют настраивать бизнес-процессы легко и комфортно для всех участников рынка. Данная площадка позволяет без труда находить покупателей различных видов вторичных ресурсов и сырья, так как является самой крупной платформой по числу пользователей, поэтому здесь найдутся утилизаторы и заготовители почти под любую отходную фракцию», — отметила генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

На ЭТП зарегистрированы и работают такие крупнейшие профессиональные участники рынка обращения с отходами, как «Хартия», «Эколайн Вторпласт», «РТ-Инвест Ресайклинг», Национальная Экологическая компания.

«На сегодняшний день на площадке зарегистрировано более 900 пользователей, которые выставили лотов на более чем 1 млрд рублей. Общее количество лотов превысило 550», — отметил руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Ранее «РТ-Инвест» провел первую сделку на цифровой платформе по продаже вторсырья, продав 20 тонн полимерных отходов ПВД (LDPE).