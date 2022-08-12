17 регионов рискуют остаться с переполненными полигонами

Эти субъекты РФ не приняли участие в облете полигонов дронами

Российский экологический оператор призвал регионы подключиться к проекту по массовой инвентаризации действующих полигонов с облетом их беспилотниками и построением 3D-моделей. С начала действия проекта в 2022 году информацию по крупным полигонам не предоставили 17 субъектов РФ, а один — ни по каким объектам размещения ТКО. Отказ от проекта грозит регионам невозможностью актуализировать данные, по которым можно было определить, как региону развивать инфраструктуру обращения с отходами. Как следствие, это может стать причиной переполненность полигонов и некорректного определения сроков рекультивации. По словам генерального директора ППК Дениса Буцаева, полученные во время облетов данные позволят оценить остаточную вместимость действующих полигонов и скорректировать федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая позволяет оптимизировать расходы на создание инфраструктуры, регулировать тарифы и определять платежи граждан.

«В мае прошлого года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила РЭО провести первый в России хакатон в сфере обращения с отходами. По результатам было получено цифровое решение по определению объемов накопленных на полигонах отходов при помощи съемки с беспилотника. В 2022 году с наступлением подходящих погодных условий мы запустили проект. Его цель — проверить достоверность информации, полученные данные можно будет использовать при корректировке федеральной схемы и построении концепции развития отрасли. Проект направлен на снижение рисков нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО, повышение полноты и достоверности данных. Таким образом мы обновим данные и сможем заложить прогноз эксплуатации полигонов. Регион будет четко понимать план своего развития. Однако пока заявки по крупным объектам не подали 17 субъектов РФ, один из них ни по одному действующему объекту размещения ТКО. Это Волгоградская область», — сказал Денис Буцаев.

РЭО запустил воздушное лазерное сканирование с построением трехмерных цифровых моделей для 506 действующих полигонов, включенных в федеральную схему обращения с ТКО. Проект распространяется все субъекты России. Планируется, сделать облеты ежегодными для актуализации данных. Это позволит мониторить жизненный цикл подобных объектов и корректность их эксплуатации.

«Облеты были уже проведены на территории около 200 полигонов. Регионы, которые не направили заявки по более 50 крупным объектам с мощностью более 100 тысяч тонн в год, — Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Липецкая, Омская, Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Челябинская, Ульяновская области, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) и Республики Башкортостан, Марий Эл», — сообщил заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин.

Работы РЭО выполняет совместно с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технический измерений по Центральному федеральному округу». Первым шагом проводится облет полигона беспилотным летательным аппаратом, оборудованным средством мобильного лазерного сканирования — лидаром. На основании полученных измерений строится облако точек, накладываются текстуры, ортофотопланы, осуществляется привязка проектной документации на объект.

На цифровом двойнике полигона определяется фактически оставшийся срок службы объекта — остаточную вместимость, наличие допущенных эксплуатирующей организацией нарушений — выход навалов отходов за границы отведенного земельного участка, выход фильтрата вне специально оборудованных мест и др.