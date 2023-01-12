Экология 12 января 2023, 15:08 160 компаний готовы импортозаместить иностранное оборудование для переработки мусора

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Они зарегистрировались на платформе «Знай наших»

На онлайн-платформе для поиска отечественного оборудования в сфере обращения с отходами «Знай Наших» зарегистрировались уже порядка 160 организаций, готовых осуществлять выпуск оборудования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Российский экологический оператор запустил площадку в апреле 2022 года для поиска и продвижения российских компаний, занимающихся производством оборудования в сфере обращения с ТКО.

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«Онлайн-площадка „Знай Наших“ создана для размещения и поиска отечественных производителей оборудования в отрасли обращения с отходами, в том числе для реализации задач по обеспечению выпуска импортозависимого оборудования. В начале проекта насчитывалось порядка 60 производителей, сейчас их более 160. База постоянно пополняется и показала свою востребованность среди инвесторов отрасли и предпринимателей. Ведь именно благодаря нашей площадке предприятия, работающие в сфере обращения с отходами, могут найти альтернативу импортному оборудованию, получить возможность господдержки. Это одно из ключевых направлений развития экономики замкнутого цикла и мусорной реформы в целом», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Площадка была создана по инициативе РЭО в апреле 2022 года, тогда на основании имеющихся данных была сформирована база из 60 производителей. С момента запуска платформы более 40 заявок пришло через форму на сайте РЭО или официальным письмом, еще около 60 дополнительно учтены в рамках мониторинга отечественных производителей оборудования.

Площадка выступает как мощный маркетинговый инструмент для отечественных производителей оборудования. Она также дает возможность получить бесплатный пиар, найти клиентов, получить полезные бизнес-контакты, рассказать о своем производстве целевой аудитории.

«Знай наших» объединяет производителей отечественного оборудования для сбора и накопления, транспортирования, утилизации, термического обезвреживания и размещения отходов.

Чтобы попасть в реестр отечественных производителей «Знай наших», необходимо направить заявку для включения на почту util@reo.ru (скачать анкету можно на сайте РЭО). Далее РЭО рассмотрит заявку и включит вас в реестр, если соблюден критерий — производство должно быть локализовано на территории России.