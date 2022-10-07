Полторы тысячи волонтеров присоединились к субботникам в честь президента | 360°

Полторы тысячи волонтеров присоединились к субботникам в честь президента
С 6 по 8 октября в нескольких регионах страны проходят экологические мероприятия в рамках акции «Чисто по-русски». Акция инициирована волонтерами-экологами и поддержана Российским экологическим оператором совместно с ОНФ. Волонтеры и неравнодушные граждане вносят свой вклад в сохранение окружающей среды. Проект приурочен к юбилею Владимира Владимировича Путина 7 октября.
«Под руководством Владимира Владимировича наша страна взяла зеленый курс — началась мусорная реформа. Всего за три года в России появилась целая новая отрасль, которая находит поддержку властей и продолжает развиваться, несмотря на геополитику, в то время как в зарубежных странах зеленая повестка сдулась с приходом перемен. Наименьшее, что мы можем для президента в этот день, — это сделать нашу страну еще чище. Вместе с ОНФ мы организовали акцию „Чисто по-русски“. Она соберет в регионах более 1500 неравнодушных молодых людей, которые готовы не словом, а делом поддержать зеленый курс», — сказал руководитель РЭО Денис Буцаев.
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С 6 по 8 октября пройдут субботники, экомарафоны, плоггинг-забеги, экскурсии на объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. Самые масштабные субботники в рамках марафона намечены в семи регионах: Республиках Чувашия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Кемеровской, Омской, Липецкой областях и Севастополе.
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Кроме того, в рамках акции во многих городах проходит организованный сбор макулатуры. Так, бумагу принимают в Оренбурге, Рязани, Брянске и других городах. В школах проходят экологические уроки.
Анонс акции состоялся на Межрегиональном экологическом добровольческом форуме «ЭкоВолонтер 2022» в Тамбове, где руководитель направления экологического добровольчества Российского экологического оператора Андрей Руднев рассказал о грядущей акции и пригласил представителей экологических добровольческих организаций присоединиться.
Мероприятия просветительского толка пройдут в Ростовской, Магаданской и Челябинской областях, Республиках Удмуртия и Якутия — там волонтеры-экологи организуют лекции и мастер-классы по сортировке отходов и экологичному образу жизни, а также экскурс об использовании вторичного сырья в современной архитектуре.
Также пройдут традиционные осенние озеленительные мероприятия — в Вологодской и Липецкой областях добровольцы высадят деревья на территории парков и детских садов. Кроме того, в Липецкой области пройдет плоггинг-забег на Привокзальных прудах с целью очистки территорий от мусора.
Помимо посадок деревьев, для сокращения выбросов CO2 волонтеры проведут мероприятия по сбору макулатуры в Свердловской области и Республике Крым в рамках акции «Миллион — Родине!».
«Эковолонтерство играет колоссальную роль в экопросвещении, благодаря ему формируется новая культура потребления и забота об окружающей среде в молодежной сфере. Эти тезисы 2022 год докажет нам на практике. До конца 2022-го у нас стоит задача объединить более десяти тысяч волонтеров из 70 регионов страны. Конкретно на этой акции мы знакомим молодежь с работой отрасли. Например, в трех регионах пройдут экскурсии на объекты инфраструктуры по обращению с отходами. В Саратовской, Московской и Омской областях волонтеры-экологи отправятся на заводы по переработке отходов, чтобы познакомиться с современной системой обращения с ТКО», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.
Подведут итоги проделанной за несколько дней работы на Всероссийском слете волонтеров-экологов «Экологическая перекличка» в Кабардино-Балкарии, где соберутся представители экодобровольческого сообщества из различных экологических организаций и разных субъектов страны.