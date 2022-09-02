Экология 02 сентября 2022, 16:06 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber 150 волонтеров РЭО провели уборку прибрежных территорий Камчатки

Читать 360tv в

Волонтеры при поддержке Российского экологического оператора собрали 950 килограммов отходов на прибрежной территории реки Половинка Елизовского района Камчатского края. До 5 сентября там проходит форум «Экосистема. Заповедный край», в котором участвуют молодые экоактивисты со всей страны.

«Субботники от „Зеленого Десанта“ уже стали, можно сказать, доброй традицией. Вот и на форуме „Экосистема. Заповедный край“ мы решили, что не лишним будет провести уборку у берегов местной реки. Более 150 человек присоединились к субботнику. Они собрали 100 мешков отходов, или 950 килограммов. Все отходы направят на сортировку, а отобранные полезные фракции — на переработку», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Субботник прошел 2 сентября совместно с проектом «Вода России на Камчатке».

Реклама

Форум проходит с 29 августа по 5 сентября в Камчатском крае, он стал вторым этапом «Экосистемы». Первый состоялся 24−28 мая в Череповце Вологодской области и назывался «Экосистема. Устойчивое развитие».

0 0 0 0 0 0