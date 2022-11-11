Экология 11 ноября 2022, 14:33 142 тысячи тонн отходов будет ежегодно перерабатывать новый завод в Иркутской области

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили на развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Были рассмотрены вопросы строительства перспективных объектов. Среди них завод мощностью переработки 142 тысячи тонн отходов в год.

«Обсудили концессию, в рамках которой планируется построить комплексный объект обработки и утилизации отходов мощностью 405 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей. Рассматриваем несколько вариантов поддержки проектов со стороны РЭО», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Объект приблизит регион к достижению показателей нацпроекта по 100% сортировке и сокращению захоронения отходов на полигонах в 2 раза. Его мощность составит 405 тысяч тонн обработки и 142 тысячи тонн — утилизации.

«Совершенствование и повышение эффективности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами — одна из важнейших задач на пути к улучшению экологической ситуации в Иркутской области. На территории региона решено с помощью Российского экологического оператора создать инфраструктуру для обращения с твердыми коммунальными отходами. Правительство Иркутской области провело большую работу в этом направлении», — сообщил Игорь Кобзев.

В феврале 2022 года Иркутская область и РЭО подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в сфере развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона и дорожную карту по развитию в Иркутской области отрасли обращения с отходами.