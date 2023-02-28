Экология 28 февраля 2023, 18:13 130 тысяч тонн отходов будет перерабатывать во вторсырье экопромпарк в Новосибирской области

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Предприятия экопромышленного парка в Новосибирской области будут перерабатывать до 130 тысяч тонн отходов стекла, многокомпонентной упаковки, деревянной тары, пластиковых отходов и макулатуры. Резидентов поддержит Российский экологический оператор.

«Одним из экопромпарков в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ станет площадка в Новосибирской области. РЭО окажет резидентам экопромышленного парка меры поддержки инвестиционных проектов в области обращения твердых коммунальных отходов (ТКО) и вторичных ресурсов, а также производства конечной продукции из вторичных ресурсов. Финансирование может быть обеспечено за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Желание стать резидентами экопромпарка уже выразили организации ООО „ТАЙГЕР-Сибирь“, ООО „Пластиндустрия“, ООО „Гофра коллектинг“, ООО „ТБО“, ООО „Демеркуризация“. Мощность переработки на этих предприятиях может составить 130 тысяч тонн в год», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«ТАЙГЕР-Сибирь» планирует создать предприятие по обработке отходов стекла с получением товарного стеклобоя мощностью до 50 тысяч тонн в год, а также производства по переработке отходов многокомпонентной упаковки мощностью до 10 тысяч тонн в год, по переработке отходов деревянной тары мощностью до 5 тысяч тонн в год, производства по утилизации отходов ПЭТФ мощностью 3 тысяч тонн в год.

«Пластиндустрия» в создаваемом экопромышленном парке намерен перерабатывать около 30 тысяч тонн в год пластиковых отходов (ПЭТФ, ПЭ). «Гофра коллектинг» будет заниматься утилизацией отходов бумаги и картона с получением макулатуры мощностью до 20 тысяч тонн в год. Компания «ТБО» планирует создать производство по утилизации отходов многокомпонентной упаковки мощностью 10 тысяч тонн в год. «Демеркуризация» будет утилизировать отходы гальванических элементов в объеме 1,5 тысячи тонн в год.

Указанные организации в настоящий момент осуществляют предпроектные исследования и сбор информации для проектирования производственных объектов.

Резиденты экопромпарка могут осуществлять утилизацию, обработку, обезвреживание отходов, вторичных ресурсов и производство промышленной продукции с использованием вторичного сырья. Для того, чтобы стать резидентом экопромышленного парка, компании необходимо заключить с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» договор аренды земельного участка в целях организации и ведения промышленного производства.

Резидентам экопромышленного парка доступны меры поддержки, предлагаемые РЭО в части финансирования инвестиционных проектов в области обращения ТКО и вторичных ресурсов, а также производства конечной продукции из вторичных ресурсов, за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых.

Также резиденты экопромышленного парка могут получать льготы и иные меры государственной поддержки, определенные нормативно-правовыми актами Новосибирской области и Российской Федерации. Объект будет запущен в 2024 году.

Всего до конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. Все экопромышленные парки способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология» по снижению захоронения на 50%. На их территории разместятся предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.