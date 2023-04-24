Экология 24 апреля 2023, 13:25 1100 школьников приняли участие в экопросветительских занятиях курса «Зеленая школа»

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Экоуроки посетили 1100 учеников с 1 по 9 класс.

Российский экологический оператор подвел промежуточные итоги курса «Зеленая школа», который проходил в школах Ленинградской области в апреле.

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«При поддержке РЭО стартовал цикл экопросветительских занятий с детьми школьного возраста, направленных на популяризацию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. В них уже приняли участие 1100 учеников 1−9 классов Ленинградской области. Занятия проходили по курсу „Зеленая школа“, который РЭО подготовил в помощь педагогам, проводящим экоуроки», — сообщил генеральный директор

В апреле в 72 занятиях приняли участие 1100 учеников начальных и средних классов Гатчинского, Подпорожского, Киришского, Всеволожского, Ломоносовского и Приозерского районов школ Ленинградской области.

«Занятия направлены на формирование у подрастающего поколения навыков рационального потребления, обращения с ТКО и бережного отношения к окружающей среде», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Занятия в школах Ленобласти проводили члены АНО ЦРЭСП «Крышечки ДоброТЫ», экологоблаготворительного проекта по сбору пластиковых крышечек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.