1,1 млн тонн отходов в год получат вторую жизнь благодаря 8 новым экотехнопаркам

Восемь экотехнопарков, которые построят до 2024 года в российских регионах, будут включать в себя производства, которые позволят возвращать ежегодно в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона вторичных ресурсов. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Экотехнопарки — это площадки, которые объединяют предприятия, лаборатории, сооружения, позволяющие в одном месте обрабатывать и утилизировать отходы. Это кластеры объектов, объединенные энергетическими и материально-сырьевыми потоками. Они принимают мусор, а отдают готовую продукцию. В рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ до 2024 года будет построено восемь экотехнопарков в Приморском, Краснодарском, Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. На базе экотехнопарков будут размещены производства по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. К началу 2023 года ППК РЭО совместно с регионами предстоит разработать проектно-сметную документацию на создание инфраструктуры для экотехнопарков. Совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Минстроем по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко РЭО разработает четыре отраслевые программы применения вторичных ресурсов и вторсырья. Программы должны быть утверждены уже летом 2022 года. В результате реализации мероприятий федерального проекта доля использования вторичных ресурсов в 2024 году в сельском хозяйстве достигнет 25%, строительстве — 20%, промышленности — 15%», — сказал Денис Буцаев.

Заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко 21 апреля провела совещание по реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В рамках федпроекта ППК РЭО поручено совместно с ведомствами подготовить четыре программы применения вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в сфере строительства и ЖКХ, из отходов в промышленном производстве, из отходов в сфере сельского хозяйства, использования альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве.

По данным РЭО, Минстрой уже завершил подготовку отраслевых программ, программы Минпромторга проходят согласование в профильных ведомствах. Минсельхозу необходимо оперативно доработать параметры программы по вовлечению в оборот ресурсов в сельском хозяйстве для успешной реализации федерального проекта, указала на совещании Абрамченко.

Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» направлен на сокращение образования отходов, создание инфраструктуры по сбору отходов для утилизации и производства вторсырья, стимулирование использования вторичных ресурсов, ограничение оборота «неэкологичной» упаковки, создание системы прослеживаемости движения отходов и экопросвещение. До 2025 года на строительство экотехнопарков в рамках проекта направят 10 миллиардов рублей.

«Федеральный проект „Экономика замкнутого цикла“ направлен на сокращение образования отходов, создание инфраструктуры по сбору отходов для утилизации и производства вторсырья, стимулирование использования вторичных ресурсов, ограничение оборота „неэкологичной“ упаковки, создание системы прослеживаемости движения отходов и экопросвещение. До 2025 года на строительство экотехнопарков в рамках проекта направят 10 миллиардов рублей», — сообщил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК РЭО Олег Шияновский.