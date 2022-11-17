Экология 17 ноября 2022, 11:58 Один млн тонн отходов будут обрабатывать мусорные заводы в Дагестане и Архангельской области

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Их построят на основе государственно-частного партнерства.

Первые проекты по строительству объектов обращения с отходами на основе концессионных соглашений запустят уже в этом году. Дагестан и Архангельская область прошли отбор заявок на финансирование в рамках нацпроекта «Экология». Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, в 2022–2024 годах регионам направят 7,7 млрд рублей на создание объектов. По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, мощность объектов составит 1 млн тонн отходов в год.

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«Планируем в 2022–2024 году направить 6,5 млрд рублей Дагестану и 1,2 млрд рублей Архангельской области. Концессионными соглашениями предусматривается строительство трех комплексов в Махачкале, Дербенте и Хасавюрте, а также одного объекта в Котласском районе Архангельской области. Строительство всех четырех объектов будет завершено до конца 2024 года. Кстати, строительство трех комплексов в Дагестане полностью закроет потребности республики в инфраструктуре именно по сортировке отходов! Таким образом, субъект сможет досрочно, задолго до 2030 года, достигнуть показателя национальной цели (100% сортировка ТКО), установленного Президентом», — написала зампред правительства в своем Telegram-канале.

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Дагестан и Архангельская область получат субсидию на выплату капитального гранта из федерального бюджета. По словам Буцаева, эти субъекты были выбраны из-за труднодоступности и низкой бюджетной обеспеченности.

«Мера поддержки в виде субсидии поможет концедентам обеспечить взятые на себя финансовые обязательства. На выделенные из федбюджета средства будут построены объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 1 млн тонн в год. Их создание позволит Дагестану и Архангельской области приблизиться к показателям по снижению доли направленных на захоронение отходов», — отметил Денис Буцаев.

Три мусоросортировочных комплекса будут построены в Дагестане — в Хасавюртовском районе (на 250 тысяч тонн в год), в Карабудахкентском районе (на 500 тысяч тонн) и в Дербентском районе (на 200 тысяч тонн). В Котласском районе Архангельской области появится комплекс обработки и утилизации ТКО, его мощность будет достигать 70 тысяч тонн в год.