Синоптики предупредили о грядущей жаре в Челябинской области

Температура в Челябинской области пойдет на повышение. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прогноз гидрометцентра России.

В понедельник, 16 августа, температура в области держалась на отметке 28-33 градуса Цельсия. В регионе отмечали переменную облачность, а в восточных районах — небольшие дожди. В столице Челябинской области -- до +30, без осадков.

Жара задержится в области еще на неделю. Температура будет варьироваться от 28 до 32 градусов. В субботу возможен дождь.