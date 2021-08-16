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    16 августа 2021, 21:24

    Синоптики предупредили о грядущей жаре в Челябинской области

    Арина Бобкова

    Температура в Челябинской области пойдет на повышение. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прогноз гидрометцентра России.

    В понедельник, 16 августа, температура в области держалась на отметке 28-33 градуса Цельсия. В регионе отмечали переменную облачность, а в восточных районах — небольшие дожди. В столице Челябинской области -- до +30, без осадков.

    Жара задержится в области еще на неделю. Температура будет варьироваться от 28 до 32 градусов. В субботу возможен дождь.