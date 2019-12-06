Звонки клиентам стали самым популярным банковским мошенничеством

Стоимость займов в МФО «обрушилась» до 325% годовых Подробнее

По словам специалиста, в этом году 2,5 миллиона клиентов Сбербанка пожаловались на телефонное мошенничество — звонки делались под видом службы безопасности кредитной организации.

За три года число таких обращений увеличилось в 15 раз (в 2017 году было 160 тысяч), причем в реальности случаев мошенничества может быть гораздо больше, поскольку клиенты о них не сообщали.

Топ-менеджер отметил, что за последнее время изменилась и технология телефонного мошенничества. Если до 2018 года у клиента пытались узнать данные его карты, то теперь задача заключается в том, чтобы заставить жертву саму перевести им деньги.

Также к концу 2019 года приобрела популярность технология подмены входящего номера на номер телефона банка. База уникальных номеров, с которых звонят злоумышленники, огромна, — банк насчитал их 170 тысяч.