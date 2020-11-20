В правительстве разработали российский аналог «золотых паспортов»

Инициатива похожа на программу «золотых паспортов» — приобретения гражданства в некоторых странах Европы и Карибского бассейна в обмен на вложения в экономику.

Для получения российского вида на жительства иностранцу, по задумке Минэкономразвития, нужно будет выполнить одно из условий:

— стать владельцем российской компании, существующей минимум три года, и вложить в нее не менее 15 миллионов рублей,

— открыть ИП, вложить в дело 10 миллионов рублей и трудоустроить 10 россиян,

— инвестировать 15 миллионов рублей в российскую компанию, появившуюся минимум три года назад, принять на работу 25 человек и уплатить налогов на шесть миллионов рублей,

— владеть иностранной компанией, работающей в России не менее трех лет, и инвестировать в Россию минимум 50 миллионов рублей,

— в течение трех лет владеть недвижимостью или государственными облигациями в России на сумму 30 миллионов рублей.

В Минэкономразвития изданию заявили, что получение вида на жительство «должно быть стимулом» для иностранных инвесторов, «но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса».