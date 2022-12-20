Деньги 20 декабря 2022, 04:28 Золотые коины предложили выпускать в России Глава комитета ГД по финрынкам Аксаков рассказа об идее выпускать золотые коины Unsplash

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Коины, обеспеченные золотом на складах Дальнего Востока, захотели выпускать в России. О такой инициативе «Парламентской газете» рассказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

«У нас много инициатив, буквально вчера принесли еще одну: собираются выпускать золотые коины, обеспеченные золотом на складах на Дальнем Востоке. На здоровье, закон есть, могут выпускать», — заявил он.

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Как отметила первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова, криптовалюты планируют использовать для международных расчетов. Пока все будет происходить в экспериментально-правовом режиме с теми, кто на это согласится.

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Вопрос обеспечения валюты золотом осуждают уже не первый раз. Летом 2022 года аналитики государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» выступили за создание обеспеченного золотом стейблкоина. Они предложили использовать рабочее название «золотой рубль». Курс валюты будет зависеть от стоимости золота на мировом рынке, поэтому заблокировать операции с криптозолотым рублем будет невозможно.