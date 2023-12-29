Деньги 29 декабря 2023, 14:16 Международные резервы России выросли на 5,5 миллиарда долларов за неделю

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Международные резервы России с 15 по 22 декабря увеличились на 5,5 миллиарда долларов и составили 593,4 миллиарда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы Банка России.

Отмечается, что рост объема произошел преимущественно вследствие положительной переоценки. Таким образом, объем международных резервов за неделю увеличился на 0,9%

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Как сообщила газета «Взгляд», резервы России состоят из монетарного золота, резервной позиции и иностранной валюты.