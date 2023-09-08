Деньги 08 сентября 2023, 13:10 Золотовалютные резервы России выросли на 3 миллиарда долларов за неделю

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Международные резервы России на 1 сентября 2023 года составили 583,5 миллиарда долларов, увеличившись за одну неделю на 3 миллиарда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы Банка России.

Отмечается, что рост объема на 0,5% произошел преимущественно вследствие положительной переоценки. По данным на 25 августа, объем золотовалютных резервов составлял 580,5 миллиарда долларов.

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Как сообщила газета «Взгляд», резервы России состоят из монетарного золота, резервной позиции и иностранной валюты.