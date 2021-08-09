Золото подешевело после отчета о сокращении безработицы в США

После открытия торгов на Нью-Йоркской товарной бирже цена декабрьских фьючерсов на золото снизилась до 1748,31 доллара за тройскую унцию. Об этом сообщила «Экономика Сегодня».

По данным издания, стоимость металла пошла вниз после обнародования статистики по рынку труда США. Уровень безработицы упал до 5,4%. Также статистика показала, что рынок труда в Штатах восстанавливается довольно высокими темпами. Отмечается, что это оказало американской валюте серьезную поддержку.