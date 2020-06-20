«Золотая судья» Хахалева отказалась рассказывать о своих доходах

Скандально известная «золотая судья» Елена Хахалева отказалась раскрывать сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Эту информацию публиковали в рамках борьбы с коррупцией.

Об отказе Хахалевой сообщил Краснодарский краевой суд. Именно на сайте ведомства и выкладывали данные об имуществе и доходах судей за 2019 год. В результате из 138 сотрудников эту информацию согласились обнародовать лишь 84 человека. Остальные, в числе которых оказалась и Елена Хахалева, решили не делиться этими сведениями.

Хахалева оказалась в центре скандала в 2017 году. Причиной стало видео с шикарной свадьбы дочери судьи, на которой выступали Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева, а также другие знаменитости. По данным СМИ, торжество обошлось приблизительно в два миллиона долларов.

Судья заявила, что организацию свадьбы полностью оплатил отец невесты — бизнесмен Роберт Хахалев. Он признался, что вложил в торжество деньги, но подчеркнул, что потратил на него не более пяти миллионов рублей. По его словам Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе не выступали на празднике — они участвовали в свадьбе на правах гостей, как друзья Хахалева.