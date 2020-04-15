Зюганов призвал отменить проценты по кредитам

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил отменить проценты по кредитам. Он отметил, что сейчас не то время для этого.

Об этом Зюганов заявил РИА «Новостям», комментируя совещание президента Владимира Путина с правительством.

«Сейчас не время брать проценты за кредит, надо давать беспроцентный. И прежде всего там, где крайне необходимо поддержать производство, которое будет нас обеспечивать всем необходимым», — рассказал Зюганов.

Ранее Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства. Деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат. Объем поддержки каждой компании президент предложил рассчитывать исходя из количества сотрудников на 1 апреля. Выплаты будут делаться из расчета 12 130 рублей на одного работника. Единственное условие для предоставления помощи — сохранение штата сотрудников не менее 90%.