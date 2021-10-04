Зимние шины подорожали в России

Аналитики вычислили, что цены на зимние автомобильные шины выросли на 25% и выше, хотя сезон замены еще не начался. Эксперты отметили, что может образоваться дефицит в категории недорогой резины.

Пресс-секретарь портала об автомобилях «Дром» Мария Погребец рассказала, что основные причины подорожания шин — рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и система маркировки.

«Притом падение объемов выпуска еще не компенсировано, и нас может ожидать банальный дефицит автомобильных шин, в первую очередь в более доступных нишах», — передало агентство «Прайм» слова Погребец.

Она также отметила, что обычно пик спроса на шины в России приходится на середину октября. В целом стоимость зимних шин в стране увеличилась на 15–20% с начала года. По последним данным, средняя цена комплекта, бывшего в употреблении, составила 14 429 рублей, новая резина в среднем стоит 44 070 рублей.

Несколько дней назад водителей в Красноярском крае призвали не тянуть с заменой летней резины на зимнюю, так как в утреннее время на дороге возможно образование микропленки льда.