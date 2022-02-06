Названы пять городов с самой большой платой за ЖКУ в 2021 году

Россияне тратили в прошлом году на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем 3405 рублей в месяц. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». Аналитики сравнили собранные данные пользователей своего мобильного приложения с показателями 2020 года.

Выяснилось, что за год средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг вырос незначительно: с 3167 рублей в 2020 году до 3405 рублей в 2021-м.

По мнению специалистов, на повышении сказалась теплая зима. В конце 2019 — начале 2020 года из-за отсутствия сильных морозов коммунальщики снизили отопление в батареях, поэтому плата за услугу оказалась ниже. В 2021 году, напротив, в России начались сильные холода, что привело к повышению платы за коммунальные услуги.

К пятерку городов, где плата за коммунальные услуги оказалась самой высокой, вошли Набережные Челны со средним чеком 4772 рубля, Тюмень с результатом 3880 рублей, Москва с показателем 3475 и Тольятти со средним чеком 3414 рублей. Как отметили «Невские новости», коммунальные услуги во втором по величине городе России оказались самыми доступными. Средний чек жителей Санкт-Петербурга оказался всего 2806 рублей.