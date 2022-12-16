Деньги 16 декабря 2022, 19:46 ЖКХ без комиссии, кешбэк при оплате проезда и технология FacePay. Платежная система «Мир» подвела итоги года Платежная система «Мир» подвела итоги 2022 года

Читать 360tv в

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова в интервью «360» рассказала об итогах работы в 2022. Также она поделилась планами на следующий год.

Эльдар Рахимов, ведущий: Мария, мы на ВДНХ, а значит, говорить будем о достижениях. Национальная платежная система «Мир» — звучит гордо. Подводя некоторые такие, условные, итоги года, года непростого, что считаете главным достижением?

Реклама

Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир»: Этот год для всех нас, в том числе и для платежной системы «Мир», действительно был непростым. При этом, несмотря на внешние факторы, мы обеспечили бесперебойную работу карт «Мир» внутри страны. Хочу особенно отметить, что национальная карта — полностью российская технология и ее работоспособность внутри государства стабильна. Такой она и останется. В текущем году мы также старались сохранить, а по некоторым направлениям — нарастить наши специальные выгодные предложения для держателей национальных карт. Если говорить о Москве и области, то у нас проходили, и еще продолжаются, целый ряд акций, по которым можно получать скидки или кешбэк при оплате повседневных покупок картой «Мир».

Реклама

Эльдар Рахимов: Раз если мы уже заговорили о картах банковских и о платежных приложениях. Ситуация в банковской сфере непростая, ну вот нам, обычным потребителям, как быть?

Мария Точилова: Да, сейчас ландшафт финансового рынка страны изменился. Международные платежные системы ушли из России. При этом нужно помнить, что все карты российских банков всех платежных систем ни на день не переставали работать внутри нашей страны. По ним можно без ограничений совершать привычные операции — оплачивать покупки, снимать средства в банкоматах, переводить с карты на карту и так далее. Работу пластиковых карт Visa и Mastercard на территории России обеспечивает Национальная система платежных карт — оператор платежной системы «Мир». Кроме того, многие банки продлили срок действия таких карт и нет необходимости массово перевыпускать их.

Эльдар Рахимов: карта «Мир» сегодня и транспортная, и банковская, а есть еще карта «Москвенок» — у меня вот такой в детстве не было кстати… Знаю, что с ее помощью очень удобно пользоваться различными современными сервисами. А как туда интегрирована карта «Мир»?

Мария Точилова: Скорее, все наоборот. Не карта «Мир» интегрирована в Мос.ру или «привязана» к лицевому счету Москвенка, а они к карте «Мир». У нас действует совместная акция с mos.ru на пополнение карты «Москвенок». Предоставляется скидка 3%. И этим предложением можно воспользоваться до 31 августа следующего года. Кстати, на сегодняшний день благодаря такому предложению родители школьников уже сэкономили более 60 миллионов рублей. Кроме того, на портале mos.ru и через мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» оплачивать ЖКУ, детские сады, кружки, секции и другие образовательные услуги без комиссии по карте «Мир». На текущий момент экономия жителей региона на комиссиях ЖКХ и образование превысила 170 миллионов рублей. И нужно помнить, что это те средства, которые люди все равно бы потратили на обязательные расходы. А благодаря нашему предложению все эти деньги остались в семейных бюджетах.

Эльдар Рахимов: Очень интересный пункт — оплата коммунальных услуг. Знаю, что в Подмосковье этому тоже уделили внимание?

Мария Точилова: Да, в Подмосковье мы весь год проводим акцию — 1% кешбэка за оплату коммунальных услуг в личном кабинете и мобильном приложении МосОблЕИРЦ. Кстати кешбэк 1% возвращается и за оплату картой «Мир» счетом Межрегионгаза. А значит, что сэкономить на этой статье расходов могут более 2 миллионов жителей области.

Эльдар Рахимов: Вы упомянули о транспорте, и я бы хотел поговорить предметнее на эту тему. Ведь столичный регион, по сути, уникальный — это постоянная миграция и перемещение между Москвой и Московской областью. На работу, домой, на дачу, в кино, на концерт.

Мария Точилова: Как я уже сказала, для пассажиров Москвы и области до 31 декабря действует целый ряд предложений на проезд в общественном транспорте. Важно отметить, что при формировании перечня этих акций мы как раз учитывали миграционные процессы между Москвой и областью. И постарались предоставить держателям карт «Мир» наиболее выгодные предложения, которыми могли бы воспользоваться абсолютно все. По нашей задумке, пассажиры общественного транспорта должны были получать кешбэк или скидку при на любую поездку по всему пути следования. При этом выгодные условия должны были распространяться на все виды транспорта как в столице, так и в Подмосковье — автобусы, электробусы, трамваи, МЦК, МЦД, метро. Кроме того, мы сохранили бесплатные пересадки между отдельными видами видами транспорта, следующими из области в Москву. Словом, постарались учесть все нюансы.

Так, в столице в этом году акция проходила в два этапа. Первый — весной, с 1 марта. Второй — с 1 сентября. Оба раза акция длилась по четыре месяца. И в первый раз пассажиры общественного транспорта Москвы сэкономили на поездках благодаря нашему предложению чуть больше 100 миллионов рублей. С сентября по ноябрь — почти 75 миллионов рублей. А к Новому году эта цифра еще увеличится, ведь акция еще идет. Что касается видов транспорта, то чаще всего с кешбэком при оплате картой «Мир» в смартфоне жители и гости Москвы оплачивали проезд в метро. На этот вид транспорта приходится порядка 75% оплат по акции. Далее по популярности идет наземный транспорт — автобусы, электробусы и трамваи — на него приходится около 20% оплат проезда по акции. Соответственно, на МЦК и МЦД совершается около 5% поездок с кешбэком по карте «Мир» в смартфоне. При этом, нужно отметить, что цифры не свидетельствуют о том, что МЦК и МЦД менее популярные виды транспорта. Дело в том, что при пересадке, например, с метро действует 90 минут пересадочного тарифа, а значит пассажиры не платят второй раз за проезд.

Эльдар Рахимов: А в Московской области скидка на наземном транспорте — и тоже 10 рублей. Сколько сэкономили жители Подмосковья?

Мария Точилова: В Московской области акция со скидкой стартовала 1 сентября и будет действовать вплоть до боя новогодних курантов. Конечно, самый популярный транспорт в области — это автобусы. И это логично, ведь их больше, чем, например, трамваев. Кстати, сервисом Face Pay пассажиры метро и МЦК тоже расплачиваются охотно. Это быстро. Удобно и не нужно вообще ничего с собой носить — ни карту, ни даже смартфон. И за время действия акции таким способом пассажиры сэкономили около 15 миллионов рублей.

Эльдар Рахимов: А что насчет технической стороны вопроса? Как вам удалось сделать оплату с телефона?

Мария Точилова: Мы проводим акции с оплатой не пластиковой картой, а именно телефоном, по нескольким причинам. В том числе чтобы ближе познакомить держателей карт «Мир» с современным, удобным и технологичным сервисом Mir Рay. После блокировки зарубежных платежных Pay-приложений мы поняли, что многие не знают, что в России есть свой собственный действительно работающий сервис. Что он без труда может заменить некоторые, ушедшие с отечественного рынка, приложения. И ничем не уступает им по технологичности, а в чем-то даже превосходит. При этом его работа не зависит от внешних факторов, так как Mir Рay — это полностью российская разработка, разработка экспертов платежной системы «Мир». Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты банковской карты не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется специальный цифровой код — токен. Сегодня подключить к Mir Pay можно карты «Мир» более чем 100 банков, как небольших региональных, так и крупнейших кредитных организаций. Число участников платежной системы «Мир», которые предоставляют своим клиентам такую технологию, постоянно растет. На сегодняшний день количество скачиваний Mir Pay в магазинах приложений превысило 17 миллионов.

Эльдар Рахимов: Мария, все это звучит очень интересно, а главное — выгодно! Надеюсь, что и в новом году подобные акции продолжатся. Поделитесь планами?

Мария Точилова: Безусловно в новом году мы обязательно продолжим проводить акции в столичном регионе. Предоставлять самые выгодные предложения держателям карт «Мир». Обо всех наших акциях обязательно сообщим на сайте privetmir.ru, все актуальные предложения также можно посмотреть в мобильном приложении «Привет, Мир!».