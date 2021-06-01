ЖК «Береговой» признали проектом с лучшей архитектурной концепцией

Архитектурная концепция жилого квартала на Москве-реке «Береговой» одержала победу в престижной международной премии «Рекорды рынка недвижимости 2021». Об этом сообщила компания «Главстрой».

«Береговой» собрал самое большое количество голосов по итогам трех этапов голосования: профессиональное, выбор членов жюри и народное.

Жилой квартал на Москве-реке «Береговой» — проект премиум-класса. Он находится в ЗАО, в историческом районе Филевский парк.

При создании «Берегового» архитекторы вдохновлялись всемирно известными городами на воде: Лондоном, Чикаго, Токио и Нью-Йорком. В основе композиции «Берегового» — Москва-река, которая гармонично соединяет динамичный деловой мегаполис, старую уютную Москву и природу — красивую во все времена года.

Здания квартала «Береговой» создают подобие амфитеатра, из которого открывается великолепные виды на Москву-реку и набережную, парки и центр столицы.

Второй этап жилого квартала на Москве-реке «Береговой» представляет собой уникальный архитектурный комплекс из трех домов, состоящих из 30 секций высотой от 8 до 27 этажей. В этом ансамбле здания-доминанты гармонично взаимодействуют со средне- и низкоэтажными секциями, что позволило добиться самых престижных видов на Москву-реку и город, но при этом сохранить приватную атмосферу клубного комплекса премиум-класса.

Для отделки фасадов использовался анодированный алюминий и стекло. Они придают зданиям современный, дорогой и элегантный вид. По своему техническому оснащению «Береговой» соответствует самым современным требованиям: предусмотрена центральная система кондиционирования, панорамное остекление, алюминиевые стеклопакеты, умные технологии.

Второй этап ЖК «Береговой» является продолжением проекта комплексного развития территории площадью 32 гектара. Там запланировано строительство шести социальных объектов, пять из которых формируют современный образовательный кластер, состоящий из двух школ на 1100 и 650 мест, трех детских садов на 150, 100 и 50 человек. Также предусмотрена поликлиника на 250 посещений со спортивным комплексом и бассейном.