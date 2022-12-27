Деньги 27 декабря 2022, 07:29 Жителям Запорожской области напомнили, что гривну нужно поменять на рубли до 1 апреля 2023 года Правительство Запорожской области: гривны на рубли надо поменять в регионе до 1 апреля Pxhere

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Люди из Запорожской области смогут поменять украинскую гривну на российский рубль до 1 апреля 2023 года. При этом хождение старой валюты прекратится уже с 1 января. Такое заявление сделал председатель правительства региона Антон Кольцов, написал ТАСС.

«Физлица смогут обменять гривну в любом отделении банка ПСБ и МРБ до 1 апреля 2023 года, пока без ограничения суммы», — сообщил он.

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Точно такие же сроки обмены установили и для юридических лиц. Они должны к концу года зафиксировать, сколько всего гривен находится у них в кассах, а до 20 января — сдать акт в банк, который их обслуживает, и обменять украинскую валюту на российскую до 1 апреля.

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Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, состоявшегося осенью 2022 года. Большинство жителей проголосовали за это решение. Также к России присоединились ДНР, ЛНР и Херсонская область.