Жителям российской Запорожской области начали выплачивать материнский капитал | 360°

Деньги 05 октября 2022, 14:33 Поделиться Telegram

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Viber Жителям российской Запорожской области начали выплачивать материнский капитал Врио Запорожской области России: населению региона начали выдавать государственные выплаты unsplash

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Населению российской Запорожской области уже начали выдавать положенные по статусу социальные выплаты. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Евгений Балицкий. Он рассказал об этом в эфире телеканала Россия-24.

«Все социальные выплаты сегодня выплачиваются на территории Запорожской области, освобожденной от украинского нацизма», — сказал Балицкий.

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Также он подчеркнул, что в местный бюджет уже направили средства для этих целей. Среди них он отдельно выделил материнский капитал.

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Балицкий вступил в должность врио российской Запорожской области 5 октября. Указ подписал президент Федерации. В этот же день регион сменил территориальную принадлежность.

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