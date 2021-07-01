Жителям России станет сложнее получить кредит

Россиянам станет сложнее получить кредит. ЦБ ужесточит требования, а многие меры господдержки прекратят действие. Об этом юрист Дина Зайцева рассказала РИА «Новости».

Россияне набирают кредиты быстрее, чем растут их доходы. Долговая нагрузка россиян между тем обновляет исторические максимумы. По словам Зайцевой, еще в начале года она держалась на уровне 11,7%, а по итогам первого квартала подскочила до 11,9%.

Свою роль и здесь сыграла пандемия. Многие стали зарабатывать меньше, а кто-то и вовсе потерял работу. На этом фоне выросли цены на жилье, коммунальные услуги. Подорожали и продукты, и непродовольственные товары.

Банк России ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов.

«Банки станут все реже предоставлять денежные средства закредитованным заемщикам, а ставки возрастут», — заявила юрист.

Ряд мер поддержки, принятых в период пандемии, прекратили действовать. Речь идет в том числе о рекомендациях банкам по реструктуризации кредитов.

Меняются и условия по льготной ипотеке. Программу продлили, но ставка выросла с 6,5 до 7%. Максимальный размер кредита при этом сократился до трех миллионов рублей. Исключение составляет только семейная ипотека, по которой предельная сумма кредита в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти по-прежнему составляет 12 миллионов рублей, а в остальных регионах — шесть миллионов.