Деньги 12 марта 2023, 14:16 Жителям России напомнили об апрельском повышении социальных пенсий Экономист Иванова-Швец: социальные пенсии увеличат на 3,3 процента в апреле pexels

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В апреле пройдет ежегодная индексация социальных пенсий. Об этом напомнила экономист Людмила Иванова-Швец. Она рассказала о грядущих повышениях в беседе с информагентством «Прайм».

По ее словам, в 2023 году индексация составит 3,3%. Для этого из федерального бюджета выделят 15,57 миллиарда рублей. Эти выплаты получать около 3,5 миллиона человек с российским гражданством.

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«Социальная пенсия — это фактически помощь и поддержка со стороны государства», — напомнила Иванова-Швец.

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Она сказала, что год назад эти выплаты подняли дважды. Сначала также в апреле. Тогда индексация составила 8,6%. Второй этап повышения был внеплановым. С 1 июня прошлого года государство дополнительно увеличило социальные пенсии на 10%.

Также авторы материала напомнили, что показатель индексации этих выплат не всегда связан с ростом цен.