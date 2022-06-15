Жителям Ленобласти назвали материал, из которого делают самые дорогие дома

Сейчас актуальны 3458 предложений о продаже частных домов в Ленинградской области. Аналитики DSK Group Company рассказали, какие из них являются самыми дорогими. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на «Общую газету Ленинградской области».

Самым популярным лотом являются деревянные дома. Всего на рынке представлено 1087 объектов (31,43% от общего количества). При этом самыми дорогими домами являются строения из кирпича. Их средняя стоимость составляет 19,9 миллиона рублей.