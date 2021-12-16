Жителя Перми лишили квартиры в пользу дочери за неуплату алиментов

Житель Перми, который на протяжении долгого времени не выплачивал алименты, оформил квартиру на свою 17-летнюю дочь. Поступить таким образом его вынудили судебные приставы. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт УФССП России по Пермскому краю.

Официально мужчина являлся безработным, однако спустя 12 лет уклонения от выплат ему досталась половина доли в квартире. Долг по алиментам составлял примерно один миллион 300 тысяч рублей.

«Неплательщик согласился переоформить унаследованную жилплощадь на имя дочери в счет суммы задолженности», — рассказали в ведомстве.