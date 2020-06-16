Жителя Якутии оштрафовали на 10 млн рублей за ловлю осетра

Так как мужчина ловил рыбу в запрещенное время, а также она входит в список особо ценных пород, признано, что рыбалка нанесла огромный ущерб, сообщил сайт «Русская планета». Отмечается, что ранее житель Якутии не был судим, поэтому ему назначали наказание в виде штрафа.