Жителя Якутии оштрафовали на 10 млн рублей за ловлю осетра
Якутянин поймал 33 сибирских осетра на якутской реке Алдан. За это суд привлек мужчину к ответственности — выписал штраф более чем на 10 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».
Так как мужчина ловил рыбу в запрещенное время, а также она входит в список особо ценных пород, признано, что рыбалка нанесла огромный ущерб, сообщил сайт «Русская планета». Отмечается, что ранее житель Якутии не был судим, поэтому ему назначали наказание в виде штрафа.