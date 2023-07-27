27 июля 2023, 06:06
Жители России стали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля
«Известия»: россияне начали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля
Россияне начали отказываться от валюты в связи с ослаблением рубля. Об этом сообщила газета «Известия».
Как рассказали изданию в крупных банках, в этом году евро и доллары продавали чаще, чем в прошлом. «Русский Стандарт» заявил, что по результатам первого полугодия 2023 года, общее количество продаж долларов в офлайне на 17% превысило приобретения этой валюты.
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«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же», — сообщил крымский РНКБ.
С этими данными согласились и в УБРиР. В «Цифра банке» рассказали, что размер продаж валюты вырос на 20%.
В материале отметили, что такие изменения происходят из-за динамики курса российской валюты. Граждане понимают обстановку на рынке и хотят воспользоваться ростом рубля, чтобы выгодно продать доллары и евро.
Ранее стало известно, что ослабление курса российской национальной валюты начало отражаться на ценах. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, одним из факторов влияния стал импорт по прежним ценам.
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