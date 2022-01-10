Жители России назвали самую востребованную профессию в 2022 году

Профессия IT-специалиста станет самой востребованной в 2022 году, заявили 60% опрошенных сервисом «Работа.ру». Результаты исследования оказались у РИА «Новости».

Второе место по популярности заняла профессия врача — ее выбрали 56% респондентов, на третьем месте расположилась должность специалиста по нанотехнологиям (44%).

Также актуальной, по мнению участников исследования, останется профессия вирусолога (43%). Еще 39% посчитали, что востребованной будет должность менеджера по продажам, 33% оценили перспективность профессии инженера, 27% — строителя.

Также опрошенные сказали, что высоким на рынке останется спрос на HR-специалистов (18%). Кроме того, 15% полагают, что в топе задержатся инфекционисты, а 10% — что медики, медсестры и медбратья.

Участники опроса отметили и другие перспективные специальности, но они набрали менее 10% голосов. Всего в исследовании приняли участие больше пяти тысяч человек из всех российских регионов.