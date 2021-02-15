Жители РФ стали в 16 раз чаще делать денежные переводы по номеру телефона

Жители России стали в 16 раз чаще делать денежные переводы в системе быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. В прошлом году было совершено 110 миллионов таких операций, сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

В целом граждане перевели более 790 миллиардов рублей. Как считают специалисты, такая динамика связана с влиянием пандемии коронавируса и растущей популярностью оплаты покупок с помощью QR-кодов.

Начальник управления «Переводы» департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Хранилов отметил, что в 2020 году на долю операций через СБП пришлось 33% от их общего числа.

«Средний чек переводов в СБП составил около шести тысяч рублей. Минимальный размер транзакций был зафиксирован в январе 2020 года — свыше пяти тысяч рублей, а максимальный — в мае, более восьми тысяч рублей», — уточнил он.

Изменение статистики в положительную сторону продолжилось и в текущем году. В январе россияне совершили более 23 миллионов переводов на сумму около 160 миллиардов рублей. Всего с момента запуска СБП общий объем транзакций в системе превысил отметку в один триллион рублей.