Жители Подмосковья оформили в ноябре почти 9 тысяч ипотечных кредитов

Жители Подмосковья в ноябре 2021 года оформили 8,8 тысячи ипотечных кредитов на 42,3 миллиарда рублей. Об этом сообщило главное управление Банка России по ЦФО.

Всего за ноябрь в московском регионе взяли 19,8 тысячи кредитов, их них 11 тысяч на 78 миллиардов рублей — в Москве.

Жители области оформляли ипотечные продукты в среднем на 4,8 миллиона рублей, тогда как москвичи — на 7,1 миллиона рублей. Средние ипотечные ставки в московском регионе составили в ноябре 2021 года 7,6%.

В Москве средняя ставка по ипотеке сократились в ноябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, в Подмосковье — на 0,1%.

По сравнению с октябрем 2021 года объем выданных кредитов вырос на 4,6%. Росту способствовали акции банков и застройщиков в предновогодний период, возможность взять ипотеку под сниженный процент или оформить ее с минимальным первоначальным взносом.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в 2021 году россияне взяли кредитов на три триллиона рублей по льготной ипотеке.