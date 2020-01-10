Жители Ленобласти смогут получить 4 миллиона на открытие своей фермы

В четверг, 9 января, региональный комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу начал прием заявок на гранты «Агростартап». Начинающие фермеры получат шанс получить до четырех миллионов рублей.

Заявки подаются на проекты растениеводства, животноводства и рыболовства, сообщило ИА «Невские новости».

Подать заявку на грант могут не только жители области, но и петербуржцы. Прием заявок продлится до 31 января.

«Агростартап» ввели в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» как новую форму господдержки АПК.