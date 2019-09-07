Жители Истры будут меньше платить за отопление

Планируется, что многоэтажки городского округа Истра оборудуют блочными тепловыми пунктами. Это позволит существенно экономить на оплате теплоснабжения.

Оборудование имеет систему «погодного регулирования». Это значит, что температура в квартире будет повышаться, когда на улице холодно и понижаться, когда тепло. Система поможет сократить расходы на отопление примерно на 40%. Суммы в платежках жителей уменьшатся.

Производство оборудования — компанию «Данфос» посетил глава муниципального образования Андрей Вихарев.

«Мы обязательно проговорим этот проект с компанией „Данфос“, и, надеюсь, что в следующем году уже появится первый объем [производства]. Мы попробуем, как у нас это получится, посмотрим, сколько мы экономим, и, если все будет нормально и планово, поставим на постоянный поток», — сообщил Андрей Вихарев.

Если договор с компанией заключат, то городской округ Истра станет первым муниципалитетом в Подмосковье, где внедрят эту систему. Сейчас такое оборудование имеют лишь некоторые новостройки в России. В Истре технологию хотят внедрить в многоэтажках старого фонда.