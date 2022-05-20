Жители ДНР и ЛНР смогут снимать наличные с карт банков РФ без комиссии

В Донецкой и Луганской народных республиках появилась возможность снимать наличные с карт российских банков без комиссии. Ее предоставил Международный расчетный банк («МРБ Банк»), сообщила пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Услугу жителям ДНР и ЛНР, а также гостям республик «МРБ Банк» будет оказывать вместе с платежной системой «Plus!».

«Получение наличных денежных средств с карт российских банков теперь доступно в ДНР и ЛНР», — сказано в сообщении.

Раньше такую услугу, уточнил ТАСС, предоставляли только специализированные организации. Они взимали от 5% до 7% комиссии в зависимости от снимаемой суммы.

Карты Visa и Mastercard, добавили в «МРБ Банке», для снятия наличных недоступны.