Житель Владимирской области выиграл в лотерею 750 тысяч рублей

Житель Владимирской области смог выиграть в лотерею 750 тысяч рублей. Розыгрыш состоялся 1 января 2022 года. Об этом сообщил «Царьград».

Билет мужчина приобрел в почтовом отделении Гусь-Хрустального почтамта. Также во Владимирской области по одному миллиону получили три человека. Помимо этого, шесть человек смогли выиграть более 500 тысяч рублей. Два человека получили загородные дома.

Всего в прошлом году в регионе продали один миллион лотерейных билетов, общая сумма выигрыша которых составляет более 39,5 миллиона рублей.