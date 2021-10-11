Житель Свердловской области выиграл крупную сумму в лотерею

Житель Свердловской области заработал на игре в лотерею больше двух миллионов рублей. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Мужчина рассказал, что скачал приложение лотереи уже давно, однако воспользоваться им решил лишь недавно. Он купил билет, стоимость которого составляла 40 рублей. В итоге ему удалось выиграть 2 391 144 рублей. Мужчина планирует потратить эти деньги на ремонт дома. Он рассказал также, что сначала не смог поверить в свою удачу.

«Мне сначала показалось, что я увидел две тысячи рублей. Когда осознал размер выигрыша, конечно, не поверил и долго думал, что это шутка какая-то!» — рассказал обладатель счастливого билета.