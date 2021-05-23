Житель Пенсильвании выиграл джекпот на $515 млн

Джекпот лотереи Mega Millions в размере 515 миллионов долларов 22 мая выиграл житель Пенсильвании. После уплаты налогов он, если выберет наличные, получит 348,6 миллиона долларов. Это наибольшая сумма выигрыша с 2010 года. С тех пор, как в штате Пенсильвания начали проводить эту лотерею. Имя и место жительства победителя не разглашается.

Этот приз является девятым по величине с момента основания Mega Millions в 2002 году, пишет FoxBusiness. Джекпот вырос потому, что в предыдущих мелких розыгрышах никто не победил. Шансы на выигрыш составляли один к 303 миллионам.

В 2021 году уже два человека выиграли в лотерею Mega Millions. В январе житель Мичигана получил по выигрышному билету более миллиарда долларов.

Самый крупный джекпот Mega Millions, выигранный по одному билету, в 2018 году составил 1,537 миллиарда долларов.

Пожилая мигрантка из Лаоса 20 лет покупала билеты с выигрышными номерами, приснившиеся ее мужу. В январе 2021 года она выиграла в Канале в лотерею Ontario Lottery and Gaming (OLG) 60 миллионов долларов.