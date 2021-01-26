Житель Омска по ошибке получил 50 тысяч из банкомата, но не оставил их себе

По данным ведомства, молодой человек пришел с другом в банк на проспекте Карла Маркса, чтобы положить деньги на карту. Однако в самом начали операции банкомат выдал ему 50 тысяч рублей. Мужчина посоветовался с другом. В итоге молодые люди решили отнести деньги в ближайший полицейский участок.

«Взяли деньги, вышли на улицу, подождали, но никто за ними не вернулся, подумали, что нужно обратиться в полицию», — рассказал житель Омска, который отдал случайно полученные деньги в отдел полиции № 8 УМВД РФ по городу.

Сотрудники забрали у местного жителя деньги, оформили соответствующие документы и поблагодарили мужчину за честность. Представители банка почти сразу тоже обратились в правоохранительные органы — в городской отдел полиции № 9. Они заявили, что из-за технического сбоя система по ошибке выдала 50 тысяч рублей. Деньги уже возвращены в финансовую организацию, дело закрыто.