Деньги 26 июля 2023, 23:54 Житель Дербента потерял на улице 8 миллионов 340 тысяч и дал объявление о пропаже Freepik

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Житель Дербента потерял восемь миллионов и 340 тысяч рублей на улице, а потом призвал нашедшего вернуть деньги за вознаграждение. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Baza.

Неприятная ситуация случилась с мужчиной по имени Гаджи, который является простым бизнесменом и зарабатывает на продаже телефонов. В злополучный день он собирался приобрести новую партию сотовых и подготовил для этого нужную сумму. Мужчина положил деньги в водительскую дверь машины.

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Однако все пошло не по плану, когда предприниматель не обнаружил наличных в вышеуказанном месте. Вероятно, купюры выпали, когда Гаджи выходил из автомобиля.

Бизнесмен разместил объявление о пропаже. Мужчина разрешил нашедшему оставить себе 340 тысяч, но вернуть все остальное.

Ранее житель Москвы положил конверт с миллионом рублей на крышу машины, но забыл об этом, сел в автомобиль и уехал. Когда мужчина вспомнил о деньгах, то они уже исчезли.