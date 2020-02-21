Житель Белгорода накопил 14 млрд рублей долга
Огромный долг — 14 миллиардов рублей — накопил житель Белгорода. Однако судебные приставы смогли взыскать с него только акции предприятия, которые в данный момент оцениваются. Об этом рассказал изданию «Бел.Ru» глава регионального УФСПП Денис Казанов.
Назвать имя должника, а также как ему удалось накопить такую огромную сумму, руководитель ведомства не стал. Он пояснил, что в данный момент мужчина уже уехал из Белгорода.
«Много чего было сделано этим человеком, в том числе за это он понес уголовное наказание», — рассказал Денис Казанов.
Он отметил, что документы исполнительного производства по долгу этого гражданина составили 20 томов. После изъятия ценных бумаг у должника приставы прекратили против него дело.