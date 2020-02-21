Житель Белгорода накопил 14 млрд рублей долга

Назвать имя должника, а также как ему удалось накопить такую огромную сумму, руководитель ведомства не стал. Он пояснил, что в данный момент мужчина уже уехал из Белгорода.

«Много чего было сделано этим человеком, в том числе за это он понес уголовное наказание», — рассказал Денис Казанов.

Он отметил, что документы исполнительного производства по долгу этого гражданина составили 20 томов. После изъятия ценных бумаг у должника приставы прекратили против него дело.