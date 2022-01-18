Жириновский призвал россиян отказаться от валюты в пользу рублей

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что россиянам нужно покупать рубли и отказаться от использования евро и доллара. Такое заявление он сделал во время первого пленарного заседания в Госдуме.

По словам депутата, в скором времени США откажутся от доллара, а Евросоюз распустят, поэтому их валюты окажутся не нужны.

«Умные люди сейчас не должны покупать доллары и евро — рубли покупайте! Потом некому будет принимать от вас евро и доллары, ибо Америка откажется от доллара и Евросоюз будет распущен», — заявил Жириновский.

Центробанк установил новые курсы доллара и евро на ближайшую среду, 19 января. Американская валюта прибавит сразу 29 копеек и вырастет до 76,33 рубля. Установленный регулятором курс евро увеличится на 16 копеек — до 87,02 рубля.

На фоне нового повышения россияне теряют интерес к национальной валюте для хранения сбережений. Об этом свидетельствуют данные опроса. Только 23% респондентов выбрали рубли для сохранения капиталов. Доллары выбрали 46% опрошенных, 44% высказались в пользу европейской валюты.