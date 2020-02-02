Жириновский хочет ввести пособия для домохозяек

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский планирует внести в Госдуму на рассмотрение проект закона о выплатах для домохозяек. Речь пойдет лишь о тех женщинах, у кого в семье более трех человек.

Об этом политик рассказал «Известиям».

Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд Владимир Жириновский.

Депутат подчеркнул, что многим женщинам приходится отказываться от работы из-за большого количества домашних обязанностей. Жириновский собирается предложить ввести для таких женщин выплаты в размере чуть больше 12 тысяч рублей. Он подчеркнул, что сумма должна пропорционально увеличиваться за каждого последующего ребенка, который появится в такой семье.

Издание подчеркнуло, что некоторые депутаты уже поддержали инициативу главы ЛДПР. Ряд политиков назвал его предложение «разумным популизмом».