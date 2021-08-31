Жилье впервые за год подешевело в России

Цены на жилье впервые за год стали снижаться на российском рынке недвижимости. При этом риелторы ожидают, что по итогам августа стоимость квартир еще упадет.

По итогам июля средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась на 1,5% в Омске. В Челябинске цены упали на 1%, в Перми — на 0,6%, а в Уфе снижение составило 0,4%, сообщил «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

В агентстве недвижимости «Мериум» отметили, что жилье подешевело и в Москве. Сейчас больше всего жилых комплексов строят в Юго-Восточном административном округе города. Там средняя стоимость одного квадратного метра уменьшилась на 1,5%. Причем квартиры подешевели впервые за год.

Аналитики агентства составили предварительный прогноз. Они считают, что по итогам августа средняя цена квадратного метра может упасть еще на 1,7%. Это касается сегмента массовых новостроек в столице. По словам специалистов, снижение стоимости может произойти из-за повышения нового объема предложения на 10,8%.