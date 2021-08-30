Россиянам рассказали, как выгодно приобрести жилье на юге России

Многие россияне мечтают приобрести домик на юге страны. О том, как сделать это наиболее выгодно, рассказал специалист по недвижимости в Сочи Иван Потапов в беседе с «Известиями».

По мнению эксперта, при покупке жилья важно правильно подгадать время. Летом покупать недвижимость у моря не стоит. Цена на жилье в курортное время подрастает в разы. Лучше всего покупать недвижимость на юге в осенний или зимний период.

«При покупке недвижимости на побережье, которая будет сдаваться, стоит учесть период ее использования. Например, курортные города черноморского побережья имеют высокий сезон все три месяца. Май и сентябрь — это периоды умеренного спроса, а все остальное время объекты будут почти пустыми, цены на аренду жилья упадут», — передал слова Потапова kp.ru.

При чем для инвестиций лучше всего покупать жилье, расположенное на определенных территориях. Подойдет федеральная территория Сириус (Олимпийский парк), Адлер и его окрестности. Эти территории обладают выгодным положениям благодаря близкому расположению моря и горнолыжного склона.