Жесткий карантин может не пережить половина малого и среднего бизнеса
«В случае ввода жестких ограничительных мер, таких как пропускная система, до 50% всех компаний малого и среднего бизнеса в России может обанкротиться», — заявил Петропольский «Известиям».
Значительное сокращение ждет и фитнес-клубы, считает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева.
По ее словам, если в первую волну ограничений закрылись 20% залов, то во вторую уйдут уже 60–70% от первоначального количества.
Сложнее всего придется развлекательным, досуговым заведениям и общепиту, добавил член московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов.
В Федерации рестораторов и отельеров рассказали, что после снятия карантина летом постепенно к работе вернулось 85% заведений. При этом многие сменили собственника или инвестора.