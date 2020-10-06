Жесткий карантин может не пережить половина малого и среднего бизнеса

Введение жестких ограничительных мер из-за коронавируса может спровоцировать банкротство половины предприятий малого и среднего бизнеса. С таким прогнозом выступил член московского отделения «Опоры России», совладелец сети кофеен Take & Wake Алексей Петропольский.

«В случае ввода жестких ограничительных мер, таких как пропускная система, до 50% всех компаний малого и среднего бизнеса в России может обанкротиться», — заявил Петропольский «Известиям».

Значительное сокращение ждет и фитнес-клубы, считает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева.

По ее словам, если в первую волну ограничений закрылись 20% залов, то во вторую уйдут уже 60–70% от первоначального количества.

Сложнее всего придется развлекательным, досуговым заведениям и общепиту, добавил член московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов.

В Федерации рестораторов и отельеров рассказали, что после снятия карантина летом постепенно к работе вернулось 85% заведений. При этом многие сменили собственника или инвестора.